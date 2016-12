Confirmado oficialmente como reforço do São Paulo para 2017, o goleiro Sidão falou nesta terça-feira pela primeira vez como jogador do clube. Depois de um bom Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, ele chamou a atenção do time paulista, em especial de Rogério Ceni, que assumirá a equipe no ano que vem e o indicou à diretoria.

“Quando recebi a notícia do interesse do São Paulo, fiquei muito feliz. Principalmente pela indicação do Rogério, que é um dos maiores ídolos do clube e exerceu esta função embaixo das traves. Estou muito contente e satisfeito com os frutos do meu trabalho para chegar até aqui, porque me esforcei bastante para receber esta oportunidade”, comentou ao site do São Paulo.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

Mesmo já com 33 anos, Sidão, aliás, revelou que Rogério é uma de suas inspirações como goleiro. “O Rogério influenciou a minha carreira, e de muitos goleiros da minha geração, e sempre me espelhei nele. O Rogério sabia jogar com os pés, era uma referência na reposição de bola e tinha tranquilidade para iniciar as jogadas na defesa.”

Depois de chegar ao Botafogo para ser reserva, e assumir a titularidade com a lesão de Jefferson, Sidão terá mais uma vez que brigar pela posição no São Paulo, que conta com Denis. Titular em 2016, o goleiro, no entanto, foi muito criticado pela torcida, o que deve dar vantagem ao ex-botafoguense na disputa.

“Acredito que será uma disputa saudável, porque não existe titular absoluto em uma equipe. E quero acrescentar ao grupo e lutar pelo meu espaço. Esta minha chegada ao São Paulo representa uma vida de luta em busca de um sonho. E poder realizar este sonho no Morumbi, quando chegar o meu momento, será sensacional”, declarou Sidão.

