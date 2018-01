Sheik assina até junho e está de volta ao Corinthians

O jogador chegou ao Corinthians pela primeira vez em 2011 e foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas foi no ano seguinte que se estabeleceu de vez na história do clube, ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors na decisão da Libertadores e dar o sonhado título do torneio à torcida.

Emerson marcou seu nome na história do Corinthians em 2012, quando foi decisivo para a conquista da Libertadores e levantou também a taça do Mundial de Clubes. A tendência é que o atacante encerre a carreira no time paulista. Até por isso, o contrato assinado é curto, com duração somente até junho. Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians / Divulgação

Um dos grandes ídolos da história recente do Corinthians, Emerson Sheik está de volta ao clube para uma terceira passagem. Nesta segunda-feira, o time alvinegro surpreendeu e anunciou o retorno do atacante de 39 anos, que vem de uma temporada apagada pela Ponte Preta em 2017.

Emerson ficou no clube até 2014 e conquistou ainda a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Paulista de 2013, antes de sair por empréstimo ao Botafogo. Voltou em 2015 e participou do início da campanha do título brasileiro daquele ano, mas após a eliminação na Libertadores diante do Guaraní-PAR, foi negociado com o Flamengo.

No total, Emerson atuou em 157 partidas com a camisa do Corinthians, com 26 gols marcados. Ele ainda acumulou passagens por clubes como São Paulo e Fluminense, no Brasil, além de Kawasaki Frontale e Urawa Red Diamonds, no Japão, Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, e Al Sadd, no Catar.

Por mais que não seja sua característica, o veterano pode se tornar uma opção para substituir Jô, artilheiro do ano passado, que foi para o Nagoya Grampus, do Japão. O Corinthians ainda não acertou uma contratação para a posição e tem agora Emerson, Júnior Dutra, Kazim e Lucca como possíveis candidatos a herdar a vaga.