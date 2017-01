Shaylon ganha chance e troca Copinha por Florida Cup

O São Paulo divulgou nesta segunda-feira a lista de 25 inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e deixou de fora seu artilheiro do elenco sub-20 no ano passado, o meia Shaylon. Isso porque o jogador, de 19 anos, foi promovido. Vai participar da pré-temporada com o elenco principal, sendo avaliado pelo técnico Rogério Ceni durante a Florida Cup, nos Estados Unidos.

“Fui pego de surpresa com a notícia e fiquei muito feliz com esta oportunidade. Quero aproveitar esta chance, porque o Rogério dará espaço para a base. Ele conversou com a gente, explicou a linha de trabalho dele e elogiou a nossa temporada na base, que foi muito boa”, comentou o meia, que está no São Paulo desde fevereiro de 2015, quando foi contratado por empréstimo junto à Chapecoense. Ele, entretanto, só tem contrato até o fim do mês.

No ano passado, fez 23 gols pelo time sub-20, ajudando nas conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Meia canhoto, ele diz que aprendeu a gostar de fazer gols. Foto: Afonso Pastore - saopaulofc.net

“Eu não marcava muitos gols antes, mas desde a minha chegada ao São Paulo fui cobrado para entrar mais na área e ajudar os atacantes. Como meia, gosto de dar o passe e finalizar de fora da área, mas pouco a pouco ganhei confiança para jogar mais perto do gol”, disse.

Shaylon é o terceiro jogador promovido ao profissional depois da temporada bem sucedida do sub-20 em 2016. Antes dele, o lateral-direito Foguete e o lateral-esquerdo Junior tiveram seus contratos renovados (Junior foi adquirido em definitivo junto ao Grêmio) e foram promovidos. O meia, diferente dos laterais, porém, ainda tem idade para voltar para a base, se assim preferir a comissão técnica.

Além deles, é provável que o lateral-direito Auro, que fechou o ano como atacante no sub-20, volte a fazer parte do elenco profissional, uma vez que estourou o limite de idade para a base, valendo o mesmo para Lucas Kal e Tormena, ambos defensores.

Os zagueiros Lyanco e Lucão, o lateral-esquerdo Matheus Reis, o volante Artur, o meia Lucas Fernandes e os atacantes David Neres, Luiz Araújo e Pedro foram promovidos entre 2015 e 2016 e seguem no elenco para 2017. Neres e Lyanco estão com a seleção sub-20 para o Sul-Americano e, por isso, ficam fora da pré-temporada.

COPINHA – Outro jogador tricolor na seleção sub-20, o goleiro Lucas Perri desfalca o São Paulo na Copinha. A lista de 25 convocados tem, entre os destaques, o volante/zagueiro Militão, de apenas 18 anos, e os atacantes Caíque e Léo Natel.

A grande surpresa é a ausência do atacante Marquinhos Cipriano, artilheiro do time na conquista do Paulista Sub-17 e que já é cotado para os profissionais. Em dezembro, o garoto de 17 anos foi muito bem no título da Copa RS, para jogadores de até 20 anos. Também o atacante Murilo, que treinou com os profissionais sob o comando de Bauza, não foi inscrito.

O São Paulo estreia na competição nesta terça-feira, às 21h, contra o Genus, de Rondônia na Arena Capivari, em Capivari.