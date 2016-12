O que começou como um sonho da diretoria parece cada vez mais próximo de se concretizar. As conversas entre o meia Walter Montillo e a diretoria evoluíram e o argentino está próximo de acertar com o Botafogo para ser o principal reforço da equipe em 2017, quando voltará a disputar a Libertadores.

Não é a primeira vez que um clube brasileiro tenta buscar Montillo no futebol chinês, mas o Shandong Luneng, onde o jogador atua desde 2014, sempre impediu sua saída. Desta vez, no entanto, a despedida do argentino está selada, tanto que o Shandong estampou em seu site nesta quarta-feira a mensagem: “Obrigado, Montillo. Para sempre”.

Com o contrato no fim e sem o interesse do jogador em renová-lo, o clube chinês se mostrou resignado com a saída. A torcida do Shandong, inclusive, também já havia homenageado o argentino em uma partida do campeonato nacional com uma bandeira o agradecendo e dizendo que o ama.

O próprio Montillo, aliás, já demonstrou o interesse de voltar ao Brasil e defender o Botafogo. Nesta quarta, aumentou o mistério sobre esta possibilidade com uma postagem no Twitter, em português, na qual diz: “Já quase”.

O fato é que Montillo é sonho antigo de diversos clubes brasileiros, como o Flamengo, que tentou sua liberação em 2015 e não chegou a um acordo com o Shandong Luneng. No Brasil, o meia fez sucesso pelo Santos e, principalmente, pelo Cruzeiro, onde se tornou um dos principais jogadores do País entre 2010 e 2012.

