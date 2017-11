Sevilla revela que técnico Eduardo Berizzo tem tumor maligno

A condição do treinador foi confirmada nesta quarta após rumores se espalharem pela imprensa na terça, logo após o empate por 3 a 3 com o Liverpool, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O empate heroico – o time inglês vencia por 3 a 0 desde os 30 minutos do primeiro tempo, mas o Sevilla empatou aos 47 do segundo – reforçou o lema informal do clube: “Nunca desista”.

O Sevilla não deu detalhes sobre as condições físicas de Berizzo. Segundo o clube, o técnico fará mais exames para descobrir o tratamento mais adequado para o caso. Também não foi informado se ele será submetido a cirurgia. O clube tampouco comentou se o problema de saúde afetará o trabalho do treinador pelos próximos dias.

Um dia após o Sevilla arrancar empate heroico na Liga dos Campeões, a diretoria do clube espanhol revelou nesta quarta-feira que o técnico Eduardo Berizzo foi diagnosticado com um tumor maligno na próstata. O treinador argentino, que substituiu Jorge Sampaoli na equipe, tem 48 anos.

“Você está no melhor lugar do mundo para não desistir”, disse o ex-diretor esportivo do Sevilla, Ramon “Monchi” Rodriguez, a Berizzo. “Onde você está agora, eles nunca desistem”, reforçou o dirigente, que hoje atua na Roma.

No comunicado onde informou sobre a saúde do treinador, o Sevilla desejou rápida recuperação. “O Sevilla FC quer mostrar seu máximo apoio ao seu treinador nestes momentos e desejar-lhe uma pronta recuperação”, declarou o clube espanhol.

Berizzo chegou ao Sevilla em junho deste ano para substituir Sampaoli, que foi treinar a seleção da Argentina. Ele vinha de três temporadas no comando do Celta de Vigo. Sob o seu comando, a modesta equipe espanhola foi até a semifinal da Liga Europa e disputou outras duas semis na Copa do Rei.