Sevilla perde para o Alavés e amplia crise no Campeonato Espanhol

O Sevilla voltou a ser derrotado neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. Em péssimo momento na temporada, a equipe visitou o Alavés pela 19.ª rodada e caiu por 1 a 0, ampliando seu jejum de vitórias na competição e a pressão sobre o recém-chegado técnico italiano Vincenzo Montella.

Esta foi a quinta partida consecutiva sem vitória do Sevilla no Espanhol – foram quatro derrotas no período. O último triunfo aconteceu no dia 2 de dezembro, sobre o Deportivo La Coruña. De lá para cá, Eduardo Berizzo foi demitido, Montella chegou, mas a queda por 5 a 3 no clássico diante do Betis, em casa, na última rodada, deu início às críticas ao italiano.

O resultado deste domingo fez o Sevilla parar nos 29 pontos, na sexta colocação e correndo risco de deixar a zona de classificação para a Liga Europa na próxima rodada. Na quarta-feira, a equipe visita o Atlético de Madrid pelas quartas de final da Copa do Rei. Já o Alavés subiu para 18 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Também pela Copa do Rei, pega o Valencia na quarta, fora de casa.