Sérvia vence e Irlanda só empata com a Geórgia nas Eliminatórias da Copa de 2018

A Sérvia obteve um bom resultado neste sábado. Ganhou da Moldávia com tranquilidade por 3 a 0, em Belgrado, e assumiu a liderança isolada do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia.

O resultado foi ainda melhor porque a Irlanda decepcionou fora de casa e só empatou com a Geórgia por 1 a 1. O resultado deixou a Sérvia com 15 pontos, dois a mais do que os irlandeses. Em seguida aparecem País de Gales e Áustria, que somam oito e se enfrentam ainda neste sábado. Nas duas últimas posições, Geórgia e Moldávia não têm mais chances de disputar o Mundial da Rússia.

Favorita e com o apoio de sua torcida, a Sérvia levou apenas 20 minutos para abrir o placar, com o meio-campista Mijat Gacinovic. Kolarov, da Roma, ampliou 10 minutos depois e o atacante Aleksandar Mitrovic fechou o placar no final do duelo.