Sergio Ramos e Iniesta veem Espanha x Itália como ‘especial’ e ‘transcendental’

O zagueiro Sergio Ramos e o meia Andréas Iniesta deram entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Madri, onde exaltaram o peso e a dificuldade do jogo que a seleção espanhola fará contra a Itália, neste sábado, no Santiago Bernabéu, às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

O defensor e capitão do Real Madrid ressaltou, por sua vez, que o confronto se torna ainda mais especial para ele pelo fato de que ocorrerá no estádio do clube, onde a Espanha tentará aproveitar a condição de mandante para se isolar na liderança do Grupo G do qualificatório europeu – as duas seleções estão empatadas no primeiro lugar, com 16 pontos cada, sendo que os espanhóis só figuram no topo da chave pelo melhor saldo de gols em relação ao tradicional adversário.

“Sua defesa é uma grande virtude, mas vejo que a Itália também tem muita qualidade no ataque”, disse Sergio Ramos, que pediu “muito apoio” da torcida em um “estádio que é especial e que pode nos ajudar”. “Para os amantes do futebol, amanhã (sábado) é um dia muito especial. Temos de criar um ambiente único para que eles (adversários) notem o calor (a pressão) dos nossos torcedores”, ressaltou.