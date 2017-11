Senegal bate África do Sul e se torna 3ª nação africana classficada para a Copa

Senegal passou a ser terceira nação da África (Egito e Nigéria são as outras) a garantir vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, depois de vencer a África do Sul por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Peter Mokaba, em Polokwane, uma das sedes do Mundial de 2010, em jogo adiado do Grupo D das Eliminatórias Africanas.

A partida havia sido realizada em novembro do ano passado e terminado com a vitória sul-africana por 2 a 1. No entanto, a atuação do árbitro Joseph Lamptey foi questionada. Ele anotou pênalti após um toque de mão da defesa senegalesa, quando câmeras de televisão mostraram claramente que a bola atingiu a perna do jogador.

LEIA TAMBÉM: Luan faz tratamento e segue como dúvida no Grêmio para encarar o Botafogo

O ganês foi banido do futebol profissional pelo Comitê Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) por manipulação de resultados devido à polêmica, decisão que ratificou a sentença inicial do Comitê Disciplinar e de Apelações da própria Fifa pelo banimento do árbitro.