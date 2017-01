Seme abre inscrições para campeonatos de futebol

A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d´Oeste abriu inscrições para os campeonatos de futebol de base, futebol veteranos e de futsal da 1a e 2a divisões, além do futsal feminino. Os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 17 de fevereiro na sede da secretaria, localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 250, região central. Todas as competições terão início em março.

O futebol de base reunirá equipes das categorias sub-13 (nascidos em 2004/2005), sub-15 (nascidos em 2002/2003), sub-17 (nascidos em 2000/2001) e sub-20 (nascidos em 1997/1998/1999). Cada equipe poderá inscrever até 25 atletas, sendo que será permitida a inscrição de dois atletas de outro município. Os atletas só poderão jogar por uma única categoria e agremiação.

Na categoria veteranos, as equipes poderão inscrever até 25 jogadores, sendo que será permitida a inscrição de três atletas de outro município, podendo participar atletas de linha nascidos em 1982 e anos anteriores e goleiro até 1987. Não será permitida a inscrição de atletas profissionais que tenham contrato em 2017. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste / Divulgação

Por sua vez, no futsal da 1a e 2a divisões cada equipe poderá inscrever no máximo 12 atletas, sendo que será permitida a inscrição de três atletas de outro município e três atletas profissionais do futsal que atuem em competições FPFS (Federação Paulista de Futebol de Salão) e CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão) no ano de 2017. Caso os jogadores sejam de outra cidade, serão considerados como atletas de fora do município. A 1ª divisão deverá reunir as equipes do S.C. San Rochester, R.B. Sport, 565 Romano, Holanda, Fut de Quarta, Number One, Unidos da Zona Leste, Padoca, TUSB, Unidos do Gerivá, Jardim Pântano e B.G. São Vicente.

Já o campeonato barbarense de futsal feminino adulto contará com a participação de equipes com 12 atletas, sendo permitida a inscrição de três jogadoras de outro município.

Para todas as categorias e competições, a secretaria informa que a equipe que não cumprir o regulamento e for denunciada, sendo constatada a irregularidade em algum artigo, será eliminada e suspensa por quatro anos de todas as competições realizadas pela entidade, assim como o atleta, técnico ou dirigente infrator.