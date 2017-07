Sem vencer há nove jogos no Brasileirão, Atlético-GO visita a Chapecoense

Há nove jogos sem vencer, o Atlético-GO aparece apenas na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas nove pontos. Sem técnico após a demissão de Doriva, o diretor de futebol Adson Batista admite que os próximos jogos vão definir o caminho do time dentro da competição, talvez, até já de olho na sua volta para a Série B. É neste clima pessimista que o time goiano enfrenta a Chapecoense, neste domingo cedo, pela 17.ª rodada, dentro da Arena Condá.

“Se sentirmos que o time não tem condições de reagir, podemos já nos planejar para a próxima temporada” admitiu Adson Batista, deixando entender que pode priorizar o Campeonato Goiano e a Série B de 2018. Desta forma, a diretoria não faria mais investimentos no time, apenas mantendo suas obrigações com o grupo atual.

LEIA TAMBÉM: Atacante do Ceará acusa Víctor Cuesta de racismo; Inter diz que jogador negou ato

Por enquanto, continua no comando do time o interino João Paulo Sanches. O técnico vai fazendo o que pode dentro das limitações do elenco. Para este jogo em Santa Catarina duas baixas estão confirmadas: o atacante Walter, suspenso com três cartões amarelos, e o goleiro Kléver, com um entorse no tornozelo. Sem mistério, os substitutos já estão definidos: Felipe e Diego Rosa.