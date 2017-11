Sem treino, Carille deve escalar o Corinthians com novidades contra o Avaí

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, visando a partida contra o Avaí, sábado, às 19h, no Itaquerão, e por causa da proximidade entre os jogos, o técnico Fábio Carille não vai comandar nenhum treinamento com o possível time titular. Mas a tendência é a equipe tenha novidades no duelo válido pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Gabriel volta ao time, após cumprir suspensão diante do Atlético-PR. No gol, Caíque França entra no lugar de Walter, que sofreu uma grave lesão na coxa direita e ficará longe dos gramados entre três e quatro meses. Outra mudança é no ataque, onde Kazim ganha nova oportunidade, no lugar de Jô, que cumpre suspensão por um pontapé dado no zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta. Jadson retorna de suspensão, mas deverá continuar no banco de reservas.

O Corinthians deve ir a campo com: Caíque França; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Romero; Kazim.