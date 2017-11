Sem sua principal peça, São Paulo recebe o Botafogo no estádio do Pacaembu

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net / Divulgação

O São Paulo fará neste domingo o seu primeiro jogo sem Hernanes, principal referência do time na retomada no Campeonato Brasileiro. O capitão tricolor recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Grêmio e cumprirá suspensão no duelo contra o Botafogo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 36.ª rodada. O clube carioca foi o primeiro adversário que o meia enfrentou em seu retorno.

A solução que o técnico Dorival Junior encontrou para montar o time é um mistério. Lucas Fernandes, por ter entrado bem nos últimos três jogos do São Paulo, e Maicosuel, por ter substituído o peruano Cueva nos últimos dois, são cotados para começarem jogando no meio de campo tricolor. Outras opções são Shaylon, Thomaz, Araruna e até Júnior Tavares, lateral-esquerdo que foi testado mais adiantado no duelo contra o Grêmio, na última quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: Em má fase, Jadson rebate críticas de torcedores por meio de rede social

Dorival Junior também não terá à disposição o zagueiro Arboleda, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o treinador opte por Bruno Alves, que já entrou no lugar do equatoriano em duas oportunidades – marcou gol em uma delas. Outra opção é Aderllan, que vem buscando mais espaço no time. O uruguaio Lugano também está à disposição.