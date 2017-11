Sem Sasha e Victor Cuesta, Inter treina com Ortiz, Camilo e Nico López no time

O elenco do Internacional realizou na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, mais um treino de preparação para o jogo diante do Guarani, no próximo sábado, às 17h30, no Beira-Rio, pela rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acesso já assegurado à elite nacional, a equipe não pôde contar com Eduardo Sasha e Victor Cuesta e treinou com o zagueiro Ortiz, o meia Camilo e o atacante Nico López como novidades na escalação titular.

Sasha se recupera de um desconforto muscular na coxa esquerda, enquanto Cuesta ficou realizando um trabalho separado do grupo de atletas. Sem Cuesta, Ortiz formou dupla de zaga titular com Tales, enquanto Camilo foi escalado em um meio-campo que também contou com Rodrigo Dourado, Edenílson e Pottker, enquanto D’Alessandro foi adiantado para atuar mais próximo a Nico López no ataque.

LEIA TAMBÉM: Vasco encara o lanterna Atlético-GO e quer manter a ascensão no Brasileirão

Com chances de terminar a Série B do Brasileiro como campeão – está dois pontos atrás do líder América-MG, o Inter não poderá contar na rodada final com o atacante Leandro Damião, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, no último sábado, no Serra Dourada, e terá de cumprir suspensão. Com isso, López deverá ganhar nova oportunidade de atuar como titular.