Sem Ricardo Oliveira, Oswaldo define titulares do Atlético-MG antes de estreia

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou nesta quarta-feira a equipe titular da estreia do Atlético Mineiro na temporada 2018. Ele encerrou a preparação do time com um coletivo nesta manhã durante sessão em que também deu atenção à jogadas de bola parada.

Na atividade desta quarta, Oswaldo comandou o coletivo entre as duas equipes que jogarão as duas primeiras partidas do time no Estadual. O segundo confronto será contra o Democrata, no Independência, no domingo.

Assim, a delegação ficará dividida em duas a partir desta tarde. Uma viajará para Varginha para o duelo desta quinta. A outra treinará no CT ainda nesta quarta, visando o confronto seguinte no Campeonato Mineiro.

LEIA TAMBÉM: Oswaldo mantém confiança em vaga do Atlético-MG na Libertadores

Confira a lista dos relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Michael;

Laterais: Patric, Danilo e Mansur;

Zagueiros: Bremer, Maidana, Matheus Mancini e Nathan;

Meio-campistas: Roger Bernardo, Adilson, Ralph, Yago, Gustavo Blanco e Thalis;

Atacantes: Valdívia, Hyuri, Erik, Marco Túlio, Pablo e Carlos.