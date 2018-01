Sem registro, Juninho Capixaba fica fora da estreia do Corinthians no Paulistão

O Corinthians terá um desfalque inesperado para a partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, no Pacaembu, jogo que marcará a estreia das equipes no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, contratado do Bahia, ficará fora por ainda não estar inscrito no torneio estadual.

Para estar em condições legais de jogo na primeira rodada, era preciso que o jogador fosse inscrito até a última quarta-feira, mas o registro não aconteceu. A tendência é que ele já esteja regularizado para a partida contra o São Caetano, no domingo seguinte, pela segunda rodada.

A comissão técnica já esperava que isso pudesse acontecer, pois ainda falta a liberação de alguns documentos por parte do Bahia. Entretanto, nada que vá impedir o lateral de atuar normalmente pelo clube nos jogos seguintes.