Sem Rafinha, machucado, Mano Menezes divulga lista de relacionados do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista de 23 jogadores relacionados do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única baixa de última hora é o meia Rafinha, que sentiu a coxa direita no treino da última sexta-feira e foi vetado pela departamento médico. A previsão é que ele fique fora da equipe por cerca de quatro semanas. Também seguem de fora, machucados, Arrascaeta, Manoel, Dedé, Judivan e Raniel.

Voltam ao time Rafael Marques e Sassá, que ficaram de fora do empate por 3 a 3 com o Palmeiras na última quarta-feira, pois não estão inscritos na Copa do Brasil. Ambos devem começar a partida no banco de reservas.