Sem Pratto e Petros, São Paulo inicia preparação para jogo contra o Coritiba

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2018 e ainda sonhando com uma vaga na próxima Copa Libertadores, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira no CT da Barra Funda depois do empate por 0 a 0 com o Botafogo para iniciar a preparação para o duelo contra o Coritiba, marcado para o próximo domingo.

Como previsto, o centroavante Lucas Pratto não participou das atividades. Depois da partida contra os cariocas – que fez o time alcançar os 46 pontos e, na combinação de resultados, escapar do risco de rebaixamento -, o argentino revelou que vinha jogando com dores na coxa direita. Na segunda, ele iniciou tratamento no Reffis.

O jogador vai fazer exames para identificar uma possível lesão. O artilheiro do time na temporada ainda é dúvida para o jogo fora de casa no próximo domingo. “Conversei com a comissão técnica e com os médicos e disse que, como atingimos o nosso objetivo, vou parar um pouco”, disse Pratto, ainda no domingo.