Sem Pratto, Dorival testa Brenner entre os titulares do São Paulo

De olho em 2018, o técnico Dorival Junior fez testes com o atacante Brenner entre os titulares no treino do São Paulo nesta quarta-feira. O jovem que conquistou o 3º lugar do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira neste ano foi observado fazendo dupla de ataque com Marcos Guilherme, enquanto Lucas Pratto fazia tratamento para aliviar dores na coxa direita.

Brenner teve duas oportunidades com o time principal do São Paulo neste Brasileirão: contra o Atlético-PR, em Curitiba, e contra o Bahia, em Salvador. Ele deve ganhar espaço na equipe, principalmente na preparação para 2018, já que Dorival adiantou que quer aproveitar mais atletas formados na base tricolor.

Além de Pratto, os meias Hernanes e Lucas Fernandes foram poupados da atividade em campo nesta quarta, mas a princípio não preocupam para o duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. O capitão sentiu dores na coxa direita e deve passar por exames ainda nesta quarta. Lucas Fernandes trata dores musculares na coxa esquerda.