Sem plano B, Corinthians aposta tudo em acerto com Henrique Dourado

Apesar das declarações do presidente do Fluminense, Pedro Abad, de que não pretende negociar Henrique Dourado, a diretoria do Corinthians mantém confiança total em um acerto com o atacante. Tanto que, no momento, nem analisam outra opção para o setor. Ou seja, caso realmente o negócio não saia, a tendência é que o time inicie o ano com Kazim como centroavante titular.

O Fluminense tem 50% dos direitos econômicos de Henrique Dourado. A outra metade é do Mirassol. O que joga a favor do Corinthians é o fato de o clube carioca estar com dificuldades financeiras, com a venda do atacante podendo minimizar o problema. Além disso, representantes do atleta pretendem avisar aos dirigentes do time que o jogador não tem interesse em permanecer nas Laranjeiras.

A ideia é repetir o que fez Lucas Pratto no São Paulo. O time paulista não tinha interesse em negociá-lo, mas seus representantes informaram que ele não queria mais ficar. Assim, a diretoria aceitou a oferta do River Plate.