Sem Neymar, PSG vence o Nantes em jogo com tentativa de agressão do árbitro

Sem Neymar, mas com Edinson Cavani de volta, o Paris Saint-Germain não chegou a ser brilhante neste domingo, mas fez o suficiente para vencer o Nantes fora de casa, por 1 a 0, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. A partida ainda foi marcada por uma tentativa de chute do árbitro Tony Chapron no zagueiro brasileiro Diego Carlos.

O resultado deixou o Paris Saint-Germain ainda mais próximo do título da competição. Está com 53 pontos, 11 na frente do Monaco e do Lyon, os seus principais adversários desta temporada. Já o Nantes, em quinto com 33, está totalmente fora da disputa pela taça, mas sonha com uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Para o duelo deste domingo, o Paris Saint-Germain não contava com Neymar, vetado após sentir dores nas costelas. Tinha, porém, jogadores como Daniel Alves, Marquinhos, Di María e Mbappé. E, especialmente, Edinson Cavani, “perdoado” após atrasar em sua reapresentação na folga de final de ano – ele não atuou nos jogos anteriores.