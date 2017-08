Sem Mbappé, Falcao Garcia resolve e Monaco bate recorde no Francês

Sem contar com o atacante Kylian Mbappé nesta sexta-feira, o Monaco contou com participação decisiva de outro atacante famoso no seu elenco. O colombiano Falcao Garcia marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Metz, fora de casa, pela abertura da 3ª rodada do Campeonato Francês.

O resultado manteve o 100% de aproveitamento no Francês e ainda garantiu ao time o recorde de 15 vitórias seguidas na competição, a contar da temporada passada.

Com o triunfo, o atual campeão assumiu a liderança isolada e provisória da tabela, com nove pontos. No decorrer da rodada, no fim de semana, o Monaco poderá ser alcançado por Lyon, Paris Saint-Germain, Olympique de Marselha e Saint-Étienne, que têm seis pontos e ainda entrarão em campo na rodada.