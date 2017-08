Sem Marta, Brasil toma 6 a 1 da Austrália em torneio amistoso nos Estados Unidos

De maneira vexatória terminou a participação da seleção brasileira feminina de futebol no Torneio das Nações, um quadrangular amistoso realizado nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, no StubHub Center, na cidade de Carson, na Califórnia, o Brasil foi goleado pela Austrália por 6 a 1. Poupada pela técnica Emily Lima, a craque Marta não entrou em campo.

Com o resultado, a seleção brasileira terminou a competição na quarta e última colocação com apenas um ponto – obtido no empate com o Japão na estreia por 1 a 1. No segundo duelo, derrota de virada para os Estados Unidos por 4 a 3 depois de estar vencendo por 3 a 1. As australianas, com três vitórias, se sagraram campeãs e nem precisaram esperar o resultado do duelo entre norte-americanas e japonesas na sequência da rodada dupla.

Com um início animador, a seleção brasileira abriu o placar logo no primeiro minuto de partida. Após cobrança ensaiada de falta pela direita, Tamires rolou para Camila, que acertou um belo chute da entrada da área e fez 1 a 0. Cinco minutos depois, a goleira Daniele defendeu a cobrança de pênalti de Lisa De Vanna, mas a australiana conferiu no rebote e empatou.