Sem Leandro Donizete e Hernández, Santos divulga os inscritos no Paulistão

O Santos anunciou nesta segunda-feira a lista de inscritos para o Campeonato Paulista. inicialmente, o clube selecionou 21 atletas – de um total de 26 possíveis – e mais oito da chamada lista B, que contempla jogadores nascidos até 1997 e que tenham atuado nas categorias de base.

Entre os principais destaques estão a presença do zagueiro Cleber, emprestado ao Coritiba durante boa parte de 2017. Depois de reforçar o Bahia na última temporada, o centroavante Rodrigão também está de volta. Deve, inclusive, ser titular na estreia contra o Linense, quarta, fora de casa. Contratado do Internacional, o atacante Eduardo Sasha também foi confirmado.

Algumas ausências, contudo, também chamaram a atenção. É o caso do zagueiro argentino Fabián Noguera, do volante Leandro Donizete, do meia Rafael Longuine e do meia-atacante colombiano Vladimir Hernández, que não devem ser aproveitados pelo técnico Jair Ventura.