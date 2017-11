Sem laterais, Valentim improvisa e atacante sub-15 marca 3 em treino do Palmeiras

Com isso, o técnico Alberto Valentim teve de improvisar na atividade em campo reduzido e deslocou Tchê Tchê para a lateral; no meio-de-campo, Guerra treinou entre os titulares.

O lateral Mayke não treinou nesta terça-feira e virou dúvida para a próxima partida do Palmeiras, quinta, diante do Sport, no Allianz Parque. Com dores no quadril, o lateral foi submetido a tratamento na Academia de Futebol e não foi ao gramado.

A escalação de Mayke provavelmente será definida no treino desta quarta-feira, fechado à presença da imprensa. O destaque improvável do treino foi o jovem João Pedro, do time sub-14, mas que tem treinado com o sub-15. Ele entrou apenas para completar uma das equipes e anotou três gols, um deles de letra em Fernando Prass.

O sub-15 do Palmeiras enfrenta o São Paulo no próximo sábado, em Cotia, pela primeiro jogo da final do Campeonato Paulista da categoria.

LEIA TAMBÉM: Robinho decide e Atlético-MG ganha do Cruzeiro de virada no Mineirão

A formação titular foi a seguinte nesta terça: Prass; Tchê Tchê, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Moisés e Guerra; Dudu, Keno e Deyverson. Entre os reservas estavam Arouca, Antônio Carlos, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Thiago Santos, Hyoran e Zé Roberto; Erik e Willian.

Apesar da escalação ofensiva, com Moisés e Guerra se revezando para criar jogadas, o time teve dificuldades para sair da marcação. Na atividade, a equipe com a posse de bola deveria entrar na área, tocar para o goleiro adversário e se deslocar para receber novamente o passe.