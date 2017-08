Sem Kleber, Coritiba recebe o Vitória em busca de reação no Campeonato Brasileiro

O Coritiba recebe o Vitória nesta segunda-feira, às 20 horas, com o objetivo de tentar se afastar da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O time paranaense, que ocupa o 15º lugar, com 26 pontos, vem de dois jogos sem vencer – uma derrota por 1 a 0 para o lanterna Atlético-GO e um empate sem gols com o Santos na rodada anterior da competição.

Para a partida, o Coritiba mais uma vez não contará com o atacante Kleber. Depois de cumprir suspensão de 11 partidas, o jogador estaria liberado para entrar em campo, mas sofreu uma pancada no joelho no treino de sexta-feira e foi vetado pelo departamento médico neste domingo.

LEIA TAMBÉM: Mano Menezes comemora retornos de Robinho e Caicedo, mas Henrique vira dúvida

A boa notícia é que o atacante Keirrison foi relacionado pela primeira vez desde seu retorno ao Coritiba. O técnico Marcelo Oliveira, no entanto, deve optar por formar o ataque com Alecsandro e Rildo, que volta de suspensão.