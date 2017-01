Sem Kazim e campeões da Copinha, Carille começa a definir titulares corintianos

O técnico Fábio Carille comandou na manhã desta quinta-feira mais um treinamento no CT Joaquim Grava, em São Paulo, e deu amostras da provável formação do time titular para o amistoso contra a Ferroviária, no próximo dia 1º, no estádio do Itaquerão. Ainda sem contar com 10 jogadores entre selecionáveis, machucados e campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o treinador dividiu o elenco para organizar uma atividade tática.

Separados em dois campos, os jogadores fizeram um treino em campo reduzido de ataque contra defesa. Os defensores titulares, em um dos campos, eram Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Moisés. A tendência é que o time considerado titular deve ter apenas Fagner no lugar de Léo Príncipe.

No restante da equipe, o treinador fez vários testes e mostrou que ainda não tem certeza de quem escalar, mas ele ainda terá tempo para trabalhar, já que o Corinthians estreia oficialmente na temporada apenas no dia 4 contra o São Bento, em Sorocaba (SP), pelo Campeonato Paulista.

Nesta quinta-feira, 10 jogadores não treinaram. Danilo continua se recuperando de cirurgia, Kazim sente dores musculares, Rodriguinho e Fagner jogaram na última quarta-feira pela seleção brasileira e ganharam folga, assim como Carlinhos e Mantuan, campeões da Copa São Paulo. Já Guilherme Arana, Léo Jabá e Léo Santos estão com a seleção brasileira sub-20.

O técnico da Copinha, Osmar Loss, deverá ser anunciado nos próximos dias como novo auxiliar de Fábio Carille e já discute com o treinador outros possíveis nomes para serem promovidos da competição de juniores.

