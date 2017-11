Sem Gabriel Jesus, Uefa inicia votação para escolher melhor time do ano

Sem a presença do atacante Gabriel Jesus, a Uefa lançou nesta quarta-feira a lista dos jogadores que poderão ser votados para formar o time do ano. O Brasil conta com seus atletas na relação. Apesar de ser um dos destaques do Manchester City, um dos melhores times da Europa no momento, o ex-jogador do Palmeiras não aparece na lista.

Os brasileiros que constam na relação são os laterais Daniel Alves, Marcelo e Alex Sandro; os volantes Casemiro e Fabinho; e o atacante Neymar. A votação é popular e pode ser feita pelo próprio site da Uefa.

LEIA TAMBÉM: Lacazette marca dois e Arsenal bate o West Bromwich em casa no Inglês

As opções para goleiro são Gianluigi Buffon, Keylor Navas, David de Gea, Jan Oblak e Manuel Neuer. Na defesa, os internautas poderão escolher, além dos brasileiros, por Diego Godín, Antonio Valencia, Davinson Sanchez, Kamil Glik, Sérgio Ramos, Gerard Piqué, Leonardo Bonucci, Thomas Meunier, Benjamin Mendy, Joshua Kimmich, Giorgio Chiellini e Dani Carvajal.