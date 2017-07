Sem Fagner, Léo Príncipe treina entre os titulares do Corinthians

O lateral não atua desde o dia 10 de maio, quando se machucou na vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana. Recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, ele voltou a ficar como opção no banco de reservas na última partida, contra o Botafogo.

Léo Príncipe deve ser o substituto de Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na lateral-direita do Corinthians na partida contra a Ponte Preta, sábado, às 19h, no Itaquerão. O jogador de 20 anos treinou entre os titulares nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava.

Assim, Paulo Roberto parece ficar atrás na disputa pela vaga. A ausência do treino foi o meia Jadson. Ele fez apenas um trabalho na academia, mas não deve ser problema para sábado. O elenco volta aos treinos nesta quinta-feira, às 15h30, no CT Joaquim Grava.

Líder do Brasileirão com 29 pontos, o Corinthians deve ir a campo no sábado com Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

