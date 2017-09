Sem Ezequiel e Romero, Cruzeiro inicia preparação para final da Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes iniciou nesta segunda-feira a preparação do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo, na quinta-feira, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. E o treinador começou a semana sem poder contar com suas duas opções mais recorrentes para a lateral-direita do time mineiro.

Ezequiel, que é lateral de ofício, ficou de fora por conta de uma pubalgia. E o argentino Lucas Romero, que é volante mas costuma ser improvisado na defesa, reclama de dores no tornozelo direito. Mano não indicou o que fará se não puder contar com os dois jogadores no jogo de quinta, no Maracanã.

Mano tem dúvidas também no ataque, mas não por causa de problemas físicos. As questões se devem à experiência e rendimento nos últimos jogos. O jovem Raniel vem exibindo boa performance e pode ganhar a disputa com Rafael Sóbis, que não emplaca boa sequência. Além deles, estão na disputa Arrascaeta, Elber e Rafinha.