Sem estrelas do ataque, Real Madrid conta com brilho de James para vencer Sevilla

Mesmo sem contar com o trio de ataque BBC – Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo -, o Real Madrid aplicou uma ótima vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, e deu um importante passo nas oitavas de final da Copa do Rei. Com o futuro incerto na atual janela de transferências do futebol europeu, o colombiano James Rodríguez foi titular e autor de dois gols no triunfo da equipe madrilenha.

Agora o time merengue pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta, no próximo dia 12, que consegue se classificar para as quartas de final do torneio eliminatório.

LEIA TAMBÉM: Neymar minimiza Bola de Ouro: 'Jogo para ser feliz, não para ganhar prêmio'

Para a partida, o técnico Zinedine Zidane deixou Benzema e o goleiro Keilor Navas no banco de reservas, além de sequer ter relacionado Cristiano Ronaldo. Os lesionados Sergio Ramos, Pepe, Bale, Kovacic e Lucas Vázquez também ficaram de fora.

Já pelo lado do Sevilla, terceiro colocado do Espanhol, o técnico chileno Jorge Sampaoli mandou o time com força máxima e Paulo Henrique Ganso entre os titulares. O meia, no entanto, não se destacou e foi sacado no intervalo da partida.

Em campo, o que se viu foi um verdadeiro domínio do Real Madrid no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, o time merengue conseguiu abrir o placar. Casemiro deu um carrinho na intermediária, conseguindo desarmar e dar assistência com apenas um toque na bola. O colombiano James Rodríguez recebeu e bateu de pé esquerdo no cantinho do goleiro Sergio Rico.

LEIA TAMBÉM: Contratado em maio, Bruno Paulo finalmente poderá estrear pelo Corinthians

Aos 29, Varane apareceu no miolo da zaga em cobrança de escanteio pela esquerda e cabeceou ao chão, fazendo 2 a 0 para o Real Madrid e anotando o seu quarto gol pelo time merengue na atual temporada.

Ainda antes do intervalo, aos 44 minutos, James Rodríguez apareceu para cobrar um pênalti e selar a vitória por 3 a 0 sobre o Sevilla. Assim, o colombiano tenta se manter relevante para o plantel de Zidane na sequência da temporada.

A segunda etapa serviu para o Real Madrid apenas controlar a vitória construída no primeiro tempo. A única chance do Sevilla aconteceu em chute cruzado de Correa para fora. Aos 30 minutos, James deixou o campo para a entrada de Correa e foi bastante aplaudido pelo público no Santiago Bernabéu.