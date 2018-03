Sem esperanças, Leão da 13 já libera seis jogadores

O clima é de “fim de feira” no União Barbarense. Sem perspectivas de se livrar do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A3, a diretoria liberou nesta sexta-feira cinco atletas que pediram para não jogar na última rodada contra o Marília, além do centroavante Wilker, que foi expulso na rodada passada e já não poderia entrar em campo.

O goleiro Thiago Luis, o zagueiro Edson Rocha, os laterais Souza e Lincoln e o atacante Rafael Magalhães também já acertaram suas saídas e sequer serão relacionados amanhã. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O técnico Rodrigo Rojas, que assumiu a equipe no último jogo, contra o Atibaia, criticou a postura dos atletas que deixaram o clube antes do término da competição. “Eu lamento muito o que aconteceu. Mas já foi. Quem foi embora é porque tinha que ir mesmo, não tinha compromisso com a equipe como devia ter. Pelos meus princípios, quando a gente começa um projeto, tem que ir do início ao fim, e não largar antes do término”, afirmou.

Para escapar da degola para a quarta divisão estadual, o Leão da 13 precisará vencer o Marília, torcer por tropeço do Rio Branco, derrota do Olímpia e ainda reverter uma diferença de 13 gols de saldo para o próprio Olímpia. Obviamente, uma situação irreversível, mas o resultado do União interessa diretamente aos demais times envolvidos na briga contra a queda.

Por isso, Rojas promete encarar o jogo com seriedade. Mesmo sem contar com todo seu elenco à disposição, ele comandou nesta quinta e sexta-feira os treinamentos conforme a programação traçada no início da semana e definirá seu time titular em atividade marcada para a manhã deste sábado.

O duelo diante do MAC está marcado para amanhã, às 10 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.