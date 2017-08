Sem espaço no Inter, Marcelo Cirino é anunciado como reforço do Al Nasr

Durou pouco a passagem de Marcelo Cirino pelo Beira-Rio. Depois de pouco mais de três meses discretos com a camisa do Internacional, o atacante foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 25 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de compra fixada ao fim deste período.

Cirino chegou ao Inter no fim de abril como esperança de gols para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas decepcionou. Sem se firmar como titular, irritou os torcedores colorados com atuações abaixo do esperado e se despede com apenas 11 partidas disputadas e um gol marcado.

Por isso, o Inter não demorou a liberar Cirino para buscar uma nova casa. O jogador inclusive já teria chegado a um acordo com o Al Nasr há alguns dias, mas os trâmites burocráticos impediram o anúncio. Como o atacante tinha contrato de empréstimo com o clube gaúcho apenas até o fim do ano, não deverá mais vestir a camisa colorada.