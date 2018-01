Sem espaço no Barcelona, Arda Turan é emprestado ao Istanbul Basaksehir

Turan chegou ao Barcelona como grande aposta no meio de 2015, após se destacar com a camisa do Atlético de Madrid por quatro temporadas. O clube catalão desembolsou cerca de 40 milhões de euros pelo jogador na época, mas ele só pôde estrear em 2016, graças a uma punição imposta pela Fifa à equipe.

O Barcelona anunciou neste sábado a saída do meia Arda Turan para o Istanbul Basaksehir. Sem espaço no clube catalão, o jogador turco de 30 anos foi liberado para assinar com o clube de seu país natal por empréstimo de duas temporadas e meia, até junho de 2020.

A expectativa, porém, nunca foi correspondida. Turan ficou bem abaixo do esperado, foi perdendo espaço no elenco e sequer vinha sendo aproveitado desde a temporada passada. No total, foram apenas 55 partidas disputadas em dois anos, com 15 gols marcados e seis títulos conquistados. Com sua saída, a camisa 7 do Barcelona ficará vaga e deverá ser destinada ao brasileiro Philippe Coutinho.

O Istanbul Basaksehir será o quinto clube da carreira do jogador, formado no Galatasaray e que teve uma breve passagem pelo Manisaspor. Em sua nova casa, Turan terá como companheiros nomes como os do lateral francês Gael Clichy, do volante suíço Gokham Inler, do meia turco Emre Belozoglu e do atacante togolês Emmanuel Adebayor. O time ainda conta com os brasileiros Júnior Caiçara e Márcio Mossoró e é o líder do Campeonato Turco, com 36 pontos em 17 partidas.

