Sem espaço, centroavante Rodrigão deixa o Santos e acerta contrato com o Bahia

Sem espaço no ataque do Santos, agora comandado pelo técnico Levir Culpi, o centroavante Rodrigão acertou a sua saída do clube da Baixada Santista. Mas já tem um novo destino: o Bahia. A sua transferência para Salvador foi acertada na noite desta quinta-feira pelo seu empresário Thiago Taveira. O vínculo de empréstimo terá validade até o final deste ano.

O Bahia será o quinto clube na carreira profissional de Rodrigão. Antes de firmar o contrato com a equipe de Salvador, o centroavante havia defendido o Democrata, de Governador Valadares (MG); Boa; Campinense-PB, onde se destacou mais; e o Santos.

Após o acerto, Rodrigão fez questão de agradecer ao clube da Baixada Santista e mandou um recado para a torcida. “Desde o meu primeiro dia no Santos, fui muito bem tratado por todos e levarei esse clube para sempre no meu coração. Estava muito bem adaptado à cidade e era feliz no clube, mas essa mudança será importante para a minha carreira. Mesmo de longe, seguirei acompanhando a equipe e torcendo para o sucesso dos meus amigos”, afirmou o jogador.