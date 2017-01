Sem esforço, Roma goleia Sampdoria por 4 a 0 e passa às quartas da Copa da Itália

A última das oito vagas às quartas de final da Copa da Itália foi garantida nesta quinta-feira. A Roma não precisou se esforçar muito para garanti-la ao golear a Sampdoria por 4 a 0, no estádio Olímpico, na capital italiana, em sua estreia na competição eliminatória já nas oitavas de final. O seu próximo rival será o surpreendente Cesena, último time da segunda divisão ainda vivo, que bateu o Sassuolo fora de casa.

Em campo, a Roma só levou algum susto nos primeiros minutos da partida. Em um ataque bem tramado da Sampdoria, o centroavante colombiano Muriel acertou um chute na trave do goleiro brasileiro Alison, titular da seleção e ex-Internacional. A partir daí, com bom toque de bola, o time romano chegou com facilidade à meta defendida por Puggioni e os gols saíram.

O primeiro saiu ainda antes do intervalo. E foi um golaço. Aos 39 minutos, o meia belga Nainggolan aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e chutou de primeira, sem deixá-la cair no chão, no ângulo esquerdo alto de Puggioni.

No segundo tempo, a classificação foi confirmada com mais três gols. Logo aos dois minutos, o centroavante bósnio Dzeko fez o segundo. Aos 16, foi a vez do meia El Shaarawy deixar o seu. Por fim, aos 45, Nainggolan anotou mais um, desta vez de cabeça.

Com a classificação da Roma, as quartas de final da Copa da Itália foram definidas. Nesta terça-feira, Napoli e Fiorentina se enfrentarão em Nápoles e, no dia seguinte, será a vez de Juventus x Milan, em Turim. No próximo dia 31, Internazionale e Lazio duelarão em Milão e, no dia seguinte, a Roma receberá o Cesena.

