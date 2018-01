Sem entrosamento, São Paulo perde para o São Bento

São Paulo e São Bento fizeram uma partida morna, de pouca criatividade e com jogadas de perigo apenas na segunda etapa nesta quarta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, em Sorocaba. Mas os mandantes aproveitaram a falta de entrosamento do time reserva tricolor para vencer por 2 a 0.

Anderson Cavalo saiu do banco e, em sua primeira jogada, abriu o placar para os donos da casa após cruzamento de Régis, que aproveitou falhas de marcação de Maicosuel e Rony, aos 23 minutos do segundo tempo. Maicon Souza, de falta, fechou o placar aos 41.

Com um time alternativo e cheio de jovens atletas, o São Paulo demonstrou pouco entrosamento e não conseguiu aproveitar as poucas oportunidades que teve para movimentar o placar. Teve chances com Pedro Augusto e Paulo Henrique no segundo tempo, mas não aproveitou.