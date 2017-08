Sem dor, Zeca é aprovado em ‘teste’ e deve ser titular no Santos na Libertadores

O empate por 0 a 0 com o Avaí, domingo, na Ressacada, representou um teste para Zeca. O lateral-esquerdo, recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, teve a sua primeira oportunidade como titular desde que se lesionou e suportou os 90 minutos, mostrando estar apto a defender o time no duelo desta quinta-feira com o Atlético Paranaense, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na Vila Belmiro.

Zeca voltou ao Santos durante a partida da última quarta-feira contra o Flamengo, tendo participado do segundo tempo da partida. Até então, o seu último jogo havia sido em 28 de maio, em duelo com o Cruzeiro pelo Brasileirão. E ele garante estar livre das dores.

“Não senti nenhuma dor. Agradeço a Deus e a todos fisioterapeutas do clube, que me ajudaram muito. No dia-a-dia continuo trabalhando lá ainda. Foi bom, consegui atuar os 90 minutos tranquilo. O jogo foi bom (Avaí), tivemos chance de matar a partida. O time deles também foi bem, utilizando bons contra-ataques. Não perdemos, conquistamos um ponto fora de casa. Agora é focar na Libertadores”, disse, ao site oficial do Santos.