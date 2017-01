Sem Diego Costa, Chelsea faz 3 a 0 no Leicester e abre vantagem no topo do Inglês

O Chelsea derrotou neste sábado o Leicester por 3 a 0, fora de casa, e abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time visitante foi a 52 pontos, contra 45 do Tottenham, que assumiu a segunda posição de forma provisória, horas mais cedo, ao golear o West Bromwich por 4 a 0 – o Arsenal, que também goleou por 4 a 0, mas o Swansea em outro jogo do dia, é o terceiro, com 44 pontos, mesma pontuação do Liverpool, que faz clássico com o Manchester United neste domingo é o quarto colocado.

Atual campeão, o Leicester faz uma campanha bastante irregular e agora está mais próximo da zona de rebaixamento. O time sensação da temporada passada ocupa o 15º lugar, com 21 pontos, cinco a mais do que o Hull City, o 18º colocado e que abre o grupo da degola.

LEIA TAMBÉM: Cheio de reservas, Chile bate Islândia e fatura torneio amistoso na China

O Chelsea não contou com o centroavante Diego Costa, que foi afastado do time após uma suposta discussão com o técnico Antonio Conte. O motivo da confusão seria uma proposta do futebol chinês pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol. Oficialmente, o clube alegou que ele não atuou por estar lesionado.

Antes do início da partida, o estádio prestou uma homenagem ao técnico Graham Taylor, que morreu na última quinta-feira aos 72 anos. O treinador com passagens pela seleção inglesa e Aston Villa recebeu um minuto de aplausos de todos os que estavam no local.

Sem seu principal goleador em campo, o principal destaque do Chelsea na partida foi o lateral-esquerdo Marcos Alonso, com dois gols. Ele abriu o marcador aos seis minutos do primeiro tempo. Hazard rolou e o jogador bateu no canto esquerdo de Schmeichel.

LEIA TAMBÉM: Após levar 3, Arsenal empata com Bournemouth após Giroud marcar nos acréscimos

Aos seis minutos da etapa final, Marcos Alonso apareceu novamente para ampliar. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou mal e o lateral aproveitou o rebote para marcar. O terceiro saiu aos 25. Willian tocou para Pedro, mas a bola desviou em Schmeichel. Pedro mesmo assim conseguiu aproveitar o passe e desviou de cabeça para o gol.

O Chelsea volta a campo pelo Inglês no dia 19, domingo, quando receberá o Hull City no Stamford Bridge. No mesmo dia, o Leicester City visitará o Southampton.