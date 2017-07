Sem desfalques, Guto Ferreira repete time do Inter para encarar Ceará na Série B

Sem problemas com lesões ou suspensões, o técnico Guto Ferreira indicou em treino realizado na tarde desta segunda-feira, no estádio Alcides Santos, em Fortaleza, que deverá repetir nesta terça, contra o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a mesma formação titular que levou a campo na partida contra o Criciúma, no último sábado, no Beira-Rio, onde a equipe colorada não conseguiu passar de um empate por 1 a 1.

No trabalho tático realizado no campo do estádio do time do Fortaleza, Guto escalou Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez e D’Alessandro; Nico López e William Pottker. Entre eles, Cláudio Winck, principal novidade no time contra o Criciúma, deverá então ganhar uma nova oportunidade de iniciar entre os titulares.

O comandante optou por manter esta escalação mesmo com o fato de o Inter só ter conseguido buscar a igualdade nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Criciúma. Com o resultado, a equipe seguiu fora do G4 da tabela da Série B e terminou a 12ª rodada da Série B na sexta posição, com 18 pontos, dois atrás de América-MG e Vila Nova, hoje últimos dois times da zona de acesso à elite nacional.