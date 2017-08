Sem definir novo treinador, Flamengo terá Jayme de Almeida como interino

Sem conseguir definir um novo nome para o comando técnico do time após a demissão de Zé Ricardo, o Flamengo decidiu que um velho conhecido irá treinar a equipe nesta quarta-feira diante do Palestino, do Chile, pela rodada de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana: o auxiliar Jayme de Almeida, campeão da Copa do Brasil como técnico interino do clube em 2013.

Jayme de Almeida comandou a atividade com o elenco nesta segunda-feira no CT do Flamengo, o Ninho do Urubu, e foi confirmado pelo diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, para o jogo deste meio de semana, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio. Não está descartado que ele fique à frente do time por um período maior.

LEIA TAMBÉM: 'Cascudo', Santos esquece decepções e se vê no seu melhor momento em 2017

O Flamengo disputará três jogos por três competições distintas no intervalo de uma semana – além do duelo contra os chilenos, encara o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e o Botafogo pela Copa do Brasil. Apesar disso, a diretoria do clube carioca diz não tem pressa em definir o novo treinador.