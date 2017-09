Sem D’Alessandro, Guto Ferreira testa Inter com jovem Juan no meio-campo

Sem poder contar com D’Alessandro nesta quarta-feira, o técnico Guto Ferreira testou o time do Internacional com o jovem Juan escalado no meio-campo, em preparação para o jogo contra o Juventude, em Caxias do Sul, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos ocupou o lugar do argentino porque Guto ainda não sabe se poderá contar com ele no fim de semana. D’Alessandro apresenta um edema muscular na coxa direita e é dúvida para sábado. Nesta quarta, não treinou. E ainda será reavaliado pelo departamento médico do clube até sábado.

Se o argentino for vetado, o treinador deve escalar o Inter com a mesma formação que testou no treino desta quarta: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, Juan, William Pottker e Sasha; Leandro Damião.