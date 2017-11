Sem Cristiano Ronaldo, Portugal bate a Arábia Saudita por 3 a 0 em amistoso

No primeiro tempo, aos 32 minutos, o atacante de 20 anos, após jogada pela ponta, Gonçalo Guedes cruzou para Manuel Fernandes, de perna esquerda, marcar o primeiro gol dos portugueses. Depois do intervalo, aos sete minutos, o jogador do Valencia fez o seu ao completar um cruzamento de Ricardo Pereira. No final, já nos acréscimos, João Mário anotou o terceiro.

O grande destaque da partida foi, por coincidência, o jogador que vestiu a camisa de número 7 que pertence ao craque do Real Madrid. Gonçalo Guedes, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Valencia e um dos destaques da equipe que está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, fez um gol e deu uma assistência contra a seleção árabe que é comandada pelo técnico argentino Edgardo Bauza, ex-São Paulo.

Em sua primeira partida após garantir a classificação à Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, a seleção de Portugal jogou sem seu maior astro. Poupado pelo técnico Fernando Santos, o atacante Cristiano Ronaldo nem foi convocado para os dois amistosos deste mês. E não fez falta. Nesta sexta-feira, em Vizeu, os portugueses receberam a Arábia Saudita, outro país no Mundial, e venceram com tranquilidade por 3 a 0.

O amistoso desta sexta-feira teve a presença de quase 7 mil torcedores, que lotaram o estádio do Fontelo, em Viseu. Toda a renda foi revertida a favor das vítimas dos incêndios que atingiram a região central de Portugal recentemente. Na próxima terça-feira, a atual campeã da Eurocopa enfrentará os Estados Unidos na cidade de Leiria.

NA ÁFRICA – Além da vitória de Senegal sobre a África do Sul por 2 a 0, fora de casa, que classificou os senegaleses ao Mundial da Rússia, as Eliminatórias Africanas tiveram mais um jogo nesta sexta-feira. Pelo Grupo B, a Nigéria, garantida antecipadamente na Copa, viajou para enfrentar a Argélia e ficou no empate por 1 a 1, pela sexta e última rodada.

Assim, os nigerianos encerram as Eliminatórias com 14 pontos em seis partidas. Foram quatro vitórias e dois empates contra Argélia, Camarões e Zâmbia. Os argelinos, que participaram do Mundial de 2014, no Brasil, desta vez ficaram na lanterna com apenas dois pontos.