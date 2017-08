Sem Coutinho, Liverpool leva gol nos acréscimos e cede empate ao Watford

O Liverpool levou um gol nos acréscimos e cedeu o empate em 3 a 3 para o Watford neste sábado, fora de casa, na estreia das equipes no Campeonato Inglês. O time visitante entrou em campo desfalcado do meia Philippe Coutinho, mas contou com um gol do também brasileiro Firmino, de pênalti.

Coutinho está em fase final de recuperação de lesão, mas também está na mira do Barcelona. Ele e é o principal nome da lista de reforços do time catalão para substituir Neymar, que acertou com o Paris Saint Germain. O meio-campista já manifestou interesse em ir para o Barcelona, mas os dirigentes do Liverpool não estão querendo liberá-lo.

Sem ele entre os relacionados, o time sofreu, saiu atrás do marcador, conseguiu a virada, mas levou o empate aos 48 minutos do segundo tempo. O Watford contou com o goleiro Gomes e, no segundo tempo, teve a estreia do atacante Richarlison. O ex-jogador do Fluminense participou do gol que garantiu o 3 a 3.