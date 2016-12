Sem convencer, Paulinho e Joel encerram passagem pelo Santos

Contratados no início do ano para reforçar o ataque do Santos, Paulinho e Joel não ficam na Vila Belmiro para 2017. Os dois jogadores têm contrato de empréstimo encerrando-se neste sábado, 31 de dezembro, e não fazem parte dos planos da comissão técnica.

Joel pertence ao Cruzeiro, que tenta envolvê-lo em negociações por outros jogadores, como moeda de troca. Por ser camaronês, ele ocupa uma vaga de estrangeiro e não deve permanecer no elenco do time mineiro, já recheado de atletas de outros países.

Enquanto isso, Paulinho deixa a Vila Belmiro pela porta dos fundos. Ele discutiu com um torcedor depois do duelo contra o Vitória, em meados do mês passado, e foi afastado. Encerrou sua trajetória no Santos treinando separadamente do grupo. Em 32 partidas, fez só cinco gols.

Quem também vai embora é o volante Edwin Valencia, colombiano, que sofreu com lesões e só fez uma partida pelo Santos em 2016. Contratado junto ao Fluminense no início de 2015, ele foi liberado por Dorival Júnior ainda antes do fim do Campeonato Brasileiro, uma vez que ficaria sem contrato.