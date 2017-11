Sem chance de queda, Criciúma fica no 0 a 0 com o rebaixado Náutico na Série B

Com um time já rebaixado à terceira divisão do Campeonato Brasileiro e outro com a permanência na Série B confirmada, Criciúma e Náutico empataram sem gols na noite desta terça-feira, no Estádio Heriberto Hülse, pela 36.ª rodada.

O Criciúma, sem possibilidade de rebaixamento, tem 47 pontos, no meio da tabela de classificação. O Náutico, que já não vence há três rodadas, tem apenas 32 pontos, em 36 partidas disputadas, e disputará a terceira divisão em 2018.

Mesmo rebaixado, o visitante começou o jogo em cima do Criciúma. Logo aos três minutos, Cal Rodrigues lançou para Aislan. Na pequena área, o zagueiro chutou por cima do gol. A resposta veio com João Henrique, que recebeu de Alex Maranhão e exigiu uma grande defesa de Busatto.