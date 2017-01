Sem Balotelli, Nice decepciona de novo e cai logo na estreia da Copa da França

Sem contar com o atacante italiano Mario Balotelli, suspenso, o Nice foi derrotado pelo Lorient por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, e acabou eliminado da Copa da França logo na sua estreia. Embora lidere o Campeonato Francês, o time não demonstra um bom desempenho nas competições eliminatórias, já que também caiu na primeira rodada da Copa da Liga Francesa.

O resultado deste domingo ainda surpreende, pois o Lorient é o lanterna do Campeonato Francês, com apenas 15 pontos em 19 jogos – situação oposta do Nice, que tem 44 pontos, dois à frente do vice Monaco.

Além de Balotelli, o Nice também não pode contar com o zagueiro brasileiro Dante. Em campo, o time visitante saiu na frente com Plea, aos 43 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Lorient buscou o empate com Aladière, aos 26, e virou o placar cinco minutos mais tarde, com Mesloub.

Em outro duelo de equipes da primeira divisão francesa, o Olympique de Marselha superou o Toulouse por 2 a 1 na prorrogação, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Cabella abriu o placar e também garantiu a vitória, enquanto que Durmaz fez o gol do Toulouse.

Quarto colocado do Campeonato Francês, o Lyon goleou por 5 a 0 o Montpellier, 11.º, em casa, e também avançou à próxima fase da Copa da França. Lacazette, Diakhaby, Fekir e Cornet (duas vezes) fizeram os gols da partida.

Em duelos de equipes da elite francesa contra times de divisões inferiores, a única surpresa do dia ficou por conta da vitória do Lens, da segunda divisão, sobre o Metz por 2 a 0.

O Caen confirmou o favoritismo e bateu o Sainte Geneviéve por 3 a 0, assim como o Bordeaux eliminou o Clermont Foot com uma vitória por 1 a 0 fora de casa, o Angers fez 2 a 1 no Granville, o Saint-Étienne goleou o Croix por 4 a 1 e, por fim, o Rennes atropelou o Biarritz com um 6 a 0.