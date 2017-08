Sem 4 titulares, Grêmio testa elenco em duelo contra o lanterna Atlético-GO

Os inúmeros desfalques para a partida desta quarta-feira contra o lanterna Atlético Goianiense, às 21h45, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, obrigarão o Grêmio a testar toda a força de seu elenco.

Além das baixas do lateral-direito Edílson e do zagueiro Pedro Geromel, suspensos, o Grêmio não contará com os atacantes Luan e Lucas Barrios, contundidos. Não bastasse perder quatro de seus mais importantes titulares, o técnico Renato Gaúcho também não terá Rafael Thyere, substituto imediato na zaga que está lesionado.

Os desfalques devem provocar algumas importantes mudanças no time titular. Leonardo Moura, assim, atuará na lateral direita e Bressan deve ganhar uma chance no time titular, formando a dupla de zaga com o argentino Kanneman.