Seleção venezuelana convoca Otero para partidas das Eliminatórias da Copa

Com a presença do meia Otero, do Atlético Mineiro, a seleção venezuelana convocou nesta sexta-feira 30 jogadores para as partidas contra a Colômbia, em casa, no dia 31 de agosto, e a Argentina, fora, em 5 de setembro. Os dois jogos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Otero vai embarcar à Venezuela logo após a partida contra a Ponte Preta, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, ele vai desfalcar o Atlético Mineiro no duelo da próxima quarta-feira, contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

LEIA TAMBÉM: Renato confirma proposta a Luan, mas garante: 'Já aviso que ele não vai sair'

Em relação aos dois últimos jogos das Eliminatórias, contra Peru e Chile, em março, e aos amistosos contra Estados Unidos e Equador, em junho, o técnico Rafael Dudamel convocou seis novidades: o goleiro Carlos Olses, os defensores Edwin Peraza e José Hernández, os meio-campistas Sergio Córdova e Samuel Sosa e o atacante Ronaldo Chacón.