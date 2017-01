Seleção sub-20 se reapresenta para o Sul-Americano com duas novidades

Após a folga para as festas de fim de ano, a seleção brasileira sub-20 se reapresenta nesta segunda-feira para iniciar a fase final de preparação para o Sul-Americano com duas novidades no grupo: o meia Allan, do alemão Hertha Berlin, e o atacante Giovanny, do Atlético Paranaense.

Os dois jogadores foram convocados pelo técnico Rogério Micale em razão dos cortes de Douglas, do Fluminense, e Caio Monteiro, do Vasco, ambos lesionados. Assim, passam a fazer parte do grupo que vai disputar o torneio no Equador e vinha se preparando na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), até ganhar alguns dias de descanso.

O elenco se reapresenta no local na noite desta segunda. E depois fará dois dias de treinamentos, ambos em dois períodos, às 10 horas e 16h, antes da viagem ao Equador. A seleção vai viajar dividida em dois grupos na próxima quinta, às 2h35 e às 12h45.

Pouco antes da pausa de fim de ano, a seleção sub-20 fez dois jogos-treino contra times profissionais do Rio de Janeiro e venceu ambos – 2 a 0 sobre o Tigres e 1 a 0 diante do Madureira. Nesses compromissos, Micale mostrou ter uma base já formada, pois oito jogadores foram titulares nesses compromissos.

A defesa foi formada por Dodô, Lyanco, Lucas Cunha e Guilherme Arana, enquanto o trio ofensivo teve sempre David Neres, Felipe Vizeu e Richarlison. O volante Douglas também começou entre os titulares nos dois compromissos, mas acabou sendo cortado.

O Brasil está no Grupo A do Sul-Americano e vai estrear diante do anfitrião Equador em 18 de janeiro. Colômbia, Paraguai e Chile serão os outros adversários na primeira fase. Os quatro melhores times do torneio se classificam para o Mundial Sub-20.